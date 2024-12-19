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Закарян о судействе Малинина в финале Гран-при: «Покажите, что человек крут, не надо его искусственно убирать, чтобы создавать конкуренцию»

Агент Малинина считает, что фигуристу занизили оценки ради создания конкуренции.

– Не могу вас не спросить про Илью Малинина и семь недокрутов.

– Я просто горжусь тем, что в своей жизни имею возможность смотреть на него вживую. Говорю это не потому, что я его представитель. Люди не понимают, что за его успехами стоит колоссальная работа и суперталант. Надо прыгать сальто – он прыгает, надо исполнять прыжки в другую сторону – он исполняет, надо сальто с винтом – он делает это. Он человек, который толкает этот спорт на другие высоты.

– Может, стоит давать бонусные баллы за такие элементы? За сальто – хотя бы один.

– Очень хотелось бы. Человек пошел на семь четверных на чемпионате мира, шесть из них сделал. Вместо того чтобы двигать этот спорт и признавать, как это круто, все начали выискивать недокруты, под лупой разглядывать миллиметры, чтобы найти причины для снижения. То есть новый iPhone 17 покупать не надо. Лучше останемся с седьмым. Он будет красивый и новый, а прогресс – зачем он нам?

Невозможно остановить эволюцию и стремление человека к совершенству. Моя мысль такая: был великий Юдзуру Ханю, его уход – сильный удар по нашему спорту, и надо было сделать все возможное, чтобы он остался в системе ISU. Юна Ким, например, создала супериндустрию в Южной Корее, это величайшее имя, я не знаю, почему она не вовлечена в ISU. Она выводит фигурное катание на другой уровень. Если у тебя в баскетболе есть Майкл Джордан или Усэйн Болт в легкой атлетике, надо держаться за него. Люди идут смотреть не на то, как он играет, а на то, с каким рекордом он победит.

– А нет логики, что интереснее смотреть конкуренцию, чем победу одного? Условно, борьба Ферстаппена и Хэмилтона захватывает сильнее, чем победы любого из них в одну калитку.

– Да, но не надо делать конкуренцию искусственно. Когда в 2010 году Юна Ким выступила в короткой программе на Олимпиаде классно, она на 20 баллов опережала вторую фигуристку, и все знали, что она уже почти олимпийская чемпионка. И ничего. Покажите, что человек крут, не надо его искусственно убирать, чтобы создавать конкуренцию. Ты никогда не обманешь зрителя, ведь зритель – это главный судья. Как понять, успешный, кассовый спортсмен или нет? Если на его выступлении встает весь зал, значит, он достоин быть на высоте, – сказал Закарян.

За что судьи вдруг устроили такую порку Малинину

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoЮ-На Ким
logoсборная США
logoГран-при
logoЮдзуру Ханю
Ари Закарян
logoИлья Малинин
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
мужское катание
судьи
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