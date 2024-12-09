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Ари Закарян о финале Гран-при: «То, как отнеслись к Малинину – настоящее фиаско. Ребятам четко говорят: не надо никаких рекордов ставить. Чувствуйте, что вы балерины на льду»

Агент Ильи Малинина назвал настоящим фиаско оценки в финале Гран-при.

Соревнования завершились 7 декабря в Гренобле. Их выиграл американский фигурист Малинин, агентом которого является Ари Закарян.

– Как вам атмосфера в Гренобле? По трансляции складывалось ощущение, что есть проблемы со зрительским интересом.

– На произвольных программах у мужчин точно были проданы все билеты. В предыдущие дни были какие-то моменты. Однако сказать, что что-то совсем плохо – точно нельзя.

Но в целом у меня большие вопросы, разумеется, по маркетинговой работе. И вообще по тому, что происходит в нашем виде спорта. Очень тяжело достучаться до людей, чтобы они поняли, что и как нужно сделать для его развития. Имеем то, что имеем.

– В закостенелой ISU не находят отклика ваши идеи?

– К сожалению, очень закостенелая организация. Очень досадные вещи происходят – в частности, выступление мужчин. То, как отнеслись к Малинину – настоящее фиаско. И для меня, и для большинства болельщиков это был шок.

– Малинин устроил шоу, а в ответ ему будто дали понять – сиди спокойно и не высовывайся. Вы так это воспринимаете?

– Практически прямым текстом ему так и сказали, верно. Илья стал, наверное, рекордсменом за всю историю фигурного катания – он получил недокрут на каждом своем прыжке (в произвольной Малинин исполнил шесть четверных и получил 186,69 балла за программу – Спортс’‘).

Если мы посмотрим какие-то соревнования, которые были четыре года назад условно, где выступали именитые чемпионы, будем высматривать каждый их прыжок – то по идее там всем должны были ставить недокруты. Чистые стопроцентно прыжки сейчас практически не встречаются. И если очень захотеть – почти на каждом можно найти недокрут.

– Особенно это касается женских четверных – про них регулярно ходили разговоры, что с технической точки зрения они не совсем идеально докручены.

– Вот именно. И давайте будем пересматривать результаты всех соревнований теперь. Есть люди, у которых особое строение ноги, и они у них на выезде недотянутые. И так всегда будет по жизни, сколько бы они ни старались, частичный недокрут.

Печально видеть такое отношение к спортсменам. Все происходящее в нашем спорте показывает, что ребятам четко говорят: притормозите со сложными элементами, не надо никаких рекордов ставить, давайте просто красиво кататься. Чувствуйте, что вы балерины на льду. Или балеруны, – сказал Закарян.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
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