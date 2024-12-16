Бестемьянова о судействе в финале Гран-при: «Наверх тянут японцев. А для поддержки Малинина американская федерация сделала недостаточно»

Бестемьяновой было неприятно наблюдать за тем, как судили Малинина в ФГП.

– Вы всегда любили мужское одиночное катание?

– Нет, не всегда. Хотя, когда Игорь (Бобрин ) катался, обожала. Эту любовь мне вернул Патрик Чан . Я много лет не смотрела фигурное катание, и вдруг в какой-то момент включаю телевизор, там идут какие-то этапы Гран-при, о которых я даже понятия не имела. И вдруг вижу его. И я понимаю – я должна это видеть, я должна понимать, с кем он соревнуется, как они тренируется. Я к тому, насколько важна роль личности в спорте. Сейчас эти личности появились, и это очень приятно.

Кстати говоря, сейчас, наблюдая за международным Гран-при, кроме Ильи Малинина я личностей в мужском одиночном катании не увидела. Все было серым. И как же было неприятно наблюдать за тем, как его судили. Люди падали, и им ставили оценки выше, чем человеку, который заявил и прыгнул четверной аксель. У меня создалось впечатление, что это какой-то мир-перевертыш.

– Русская фамилия ему вредит?

– Не в ней дело, абсолютно. Наверх тянут японцев – у них очень сильная федерация, они знают свое дело. Я с огромным уважением отношусь к ней и к каждому человеку, который там работает – они своих не сдают. А вот для поддержки Малинина американская федерация сделала недостаточно. Я общалась после этого с его агентом Ари Закаряном . Спросила – как он это выдерживает. Ари ответил: «Он выдерживает, я – нет».

Так что не в русской фамилии дело, он – американец, и его в Америке просто обожают, он там суперзвезда. Просто вот так сложились судейские коалиции.

– Что же делать нашим ребятам в случае допуска, если уж Малинина с его космическим катанием засуживают?

– Надо бороться. Татьяна Анатольевна всегда говорила мне – будешь на две головы выше, засудить не посмеют. Не просто выигрывать надо, а с огромным запасом, вот тогда, возможно, можешь выиграть. Одной десятой или одним голосом судьи. Быть выше на одну голову нам никогда не хватало. Просто сегодняшнее поколение тех времен не застало. Сейчас они, возможно, прочувствуют то давление, под которым катались мы. Ничего, все растут в конкуренции, все достаточно закаленные.

Да, никто никогда не любит, когда одна страна забирает все медали. У американцев сейчас девочка выиграла Гран-при , у них танцоры выиграли. Еще и в мужском одиночном золото отдавать? Но по факту – у американцев три золотые медали, – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

За что судьи вдруг устроили такую порку Малинину