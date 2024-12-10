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Малинин об оценках в финале Гран-при: «Я был немного удивлен, некоторые из них строгие и жесткие. Это подталкивает улучшить качество»

Илья Малинин рассказал, что его удивили оценки в финале Гран-при в Гренобле.

Американский фигурист победил на соревнованиях, заявив семь четверных прыжков в произвольной программе. На одном из них он упал, а на всех остальных судьи поставили Малинину недокруты.

– Когда ты решил для себя, что попробуешь поставить все типы четверных в одну программу?

– Думаю, эта идея возникла к началу сезона. Я размышлял об этом еще в прошлом году, но тогда в приоритете было выиграть первый в карьере чемпионат мира. Теперь стало больше свободы, хочу расширить и технические возможности, развиваться в плане артистизма, так что план был добраться до финала с уверенными прокатами, а в финале уже собрать все в одно.

– После проката, когда увидел раскладку по оценкам, какие были первые ощущения?

– Я был немного удивлен, потому что некоторые из них были немного строгими и жесткими. Но это ведь судьи, и нужно просто принять это. Такое решение подталкивает к тому, чтобы улучшить качество, работать, чтобы не было возможности в следующий раз снизить за это оценки.

Как я уже говорил, это была своего рода тестовая программа, чтобы увидеть, что мне нужно улучшить и насколько, в том числе в плане выносливости. Мне нужно работать над этим, чтобы была успешная программа.

Конечно, я волновался перед тем как попробовать сделать ее на соревнованиях, но теперь, когда все закончилось, я действительно многое усвоил. И когда вернусь, буду работать над рядом моментов, чтобы это проходило проще для меня, – сказал Малинин.

Цифра дня: исторические 7 квадов в прокате Малинина – судьям не понравился ни один

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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