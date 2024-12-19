Ари Закарян: «Коган и Сихарулидзе работают 24/7 и придумывают всевозможные пути улучшения фигурного катания с точки зрения маркетинга»
Александр Коган – генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР), Антон Сихарулидзе исполняет обязанности президента ФФККР.
– Ари, как вам чемпионат России в Омске? Вы на многих мероприятиях бываете, интересно послушать вашу оценку.
– Честно говоря, мне увиденное нравится. Федерации фигурного катания России повезло, что у нее есть два человека, профессионалы своего дела – Коган и Сихарулидзе. Я знаю, что они очень переживают за спорт и за фигурное катание. Я с ними хорошо общаюсь, знаю лично и вижу, как они работают 24/7 и придумывают всевозможные пути улучшения этого вида спорта с точки зрения маркетинга. И сильно приветствую это и считаю позитивным моментом.
– Верите в то, что нас допустят?
– Точно не смогу ответить, потому что от меня это никак не зависит, а я не могу говорить то, чего не знаю. Но мне нравится, как устроены сейчас соревнования в России в мелочах. Например, как представляют спортсменов – я много говорю об этом на международке. Очень важно, чтобы зритель был готов перед соревнованиями и знал, на кого он смотрит. Должны быть не какие-то общие фразы о возрасте, месте рождения или тренерском штабе – это уже всем известно.
Сейчас профайлы для каждого спортсмена хорошо подготовлены. Мы живем в мире контента, когда у каждого человека есть смартфон и, сидя дома, можно получить всю необходимую информацию. Этот контент надо заполнять максимально структурно, чтобы он приносил пользу спорту. Например, очень важный момент – следует объявлять дизайнера каждого костюма, постановщика программы. Так мы открываем совершенно другие направления спорта, – сказал Закарян.
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