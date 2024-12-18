Алена Леонова: «Было бы интересно сделать турнир фигуристов, кто уже завершил карьеру. Я бы хотела посмотреть на Туктамышеву и Загитову»
Леонова заявила, что хотела бы посмотреть турнир с участием закончивших фигуристок.
«Мне кажется, в России фигурное катание в последнее время стало еще популярнее. Появилось много шоу, соревнований. Первый канал в межсезонье проводил шоу, где участники выбирали рандомную музыку и за несколько дней ставили номер. Хотелось бы такую импровизацию.
Было бы интересно сделать турнир фигуристов, кто уже завершил карьеру, но еще может радовать зрителей выступлениями. Не только в шоу, но и в таком формате. Мне кажется, это было бы здорово.
Я бы очень хотела посмотреть на Лизу Туктамышеву, именно в соревновательном плане. И, наверное, на Алину Загитову», — сказала серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Legalbet
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