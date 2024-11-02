Леонова о школе Загитовой: «Вряд ли Алина будет там кого-то тренировать. У нее и так много проектов, которые ей по душе»

Леонова считает, что Загитова не будет тренировать фигуристов в своей школе.

– Продолжается история с постройкой в Казани школы Алины Загитовой. В каком виде, на ваш взгляд, она должна существовать и чем Алина будет там заниматься?

– Алина Загитова – это большое имя. Если это обеспечит наплыв детей в ее школу, то будет уже здорово. Возможно, она будет курировать каких-то спортсменов.

Но вряд ли при ее загруженном графике она будет там кого-то тренировать. Тем более у Алины и так много проектов, которые ей по душе, – сказала серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

А как там школа имени Загитовой? Мы побывали на месте, где ее построят