Александр Коган: «Уверен, что 2025 год принесет нам перемены и мы сможем показывать все то, что умеем, на соревнованиях не только в нашей стране»
Александр Коган высказался о допуске россиян на международные старты.
«Уверен, что 2025 год принесет нам перемены и мы сможем показывать все то, что умеем, на соревнованиях не только в нашей стране», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Коган журналистам.
Российские фигуристы не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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