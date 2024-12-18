Александр Коган: «Уверен, что 2025 год принесет нам перемены и мы сможем показывать все то, что умеем, на соревнованиях не только в нашей стране»

Александр Коган высказался о допуске россиян на международные старты.

«Уверен, что 2025 год принесет нам перемены и мы сможем показывать все то, что умеем, на соревнованиях не только в нашей стране», – сказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Коган журналистам.

Российские фигуристы не выступают на международных соревнованиях с марта 2022 года.