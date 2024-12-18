Главред «Миллиард.Татар» о Загитовой: «У нее очень большая база поклонников. Видим, это народная любовь! И неспроста народ ее любит»

Главный редактор «Миллиард.Татар» заявил, что народ неспроста любит Загитову.

Накануне олимпийской чемпионке по фигурному катанию вручили специальный приз конкурса «Татары года-2024» за шоу «Хранители времени», которое прошло в августе в Казани.

«Мы разыгрывали билеты на шоу «Хранители времени», но из-за графика я не смог посетить.

В этом году нас были культурные номинации. Допустим, в 2024 году впервые вышел цирк на татарском языке. Точно так же – с Алиной.

По сути, это первое ледовое шоу с национальным колоритом. Мы решили отметить этот момент. Зрители и болельщики остались довольны, в социальных сетях писали слова благодарности Алине: люди признавались, что специально ради проекта Загитовой приезжали из других городов, например, из Ижевска, Перми и Уфы.

У нее очень большая база поклонников. Видим, это народная любовь! И неспроста народ ее любит», – сказал Арслан Минвалеев.