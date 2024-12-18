«Ух, честное судейство» и «Да, чистые прокаты». Сихарулидзе добавил новые слоганы к чемпионату России

Сихарулидзе пообещал, что слоганом ЧР станет фраза «Ух, честное судейство».

Сегодня в Омске проходит жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию.

Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе в приветственной речи заявил, что слоганами турнира станут фразы «Ух, честное судейство» и «Да, чистые прокаты».

Официальный слоган чемпионата России звучит как «Омск, ты просто космос!»