«Ух, честное судейство» и «Да, чистые прокаты». Сихарулидзе добавил новые слоганы к чемпионату России
Сихарулидзе пообещал, что слоганом ЧР станет фраза «Ух, честное судейство».
Сегодня в Омске проходит жеребьевка чемпионата России по фигурному катанию.
Исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе в приветственной речи заявил, что слоганами турнира станут фразы «Ух, честное судейство» и «Да, чистые прокаты».
Официальный слоган чемпионата России звучит как «Омск, ты просто космос!»
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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