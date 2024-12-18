Ирина Роднина: «Чемпионат России и внутренняя борьба наших фигуристов не вызывает у меня интереса. Вряд ли буду смотреть»

Ирина Роднина заявила, что ей не интересен чемпионат России по фигурному катанию.

Турнир пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.

«Чемпионат России и внутренняя борьба наших фигуристов не вызывает у меня интереса. Вряд ли буду смотреть. Если бы это был турнир отборочный на международные соревнования, лично для меня он был бы интереснее, я бы посмотрела.

Но это не значит, что нынешний чемпионат России неинтересен болельщикам, специалистам и широкой аудитории», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.