Этери Тутберидзе приедет на чемпионат России в Омск
Этери Тутберидзе приедет на чемпионат России по фигурному катанию в Омск.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ожидается, что заслуженный тренер России прибудет в Омск в среду.
На внутрироссийских соревнованиях в этом сезоне Тутберидзе не присутствовала.
Чемпионат России стартует 19 декабря.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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