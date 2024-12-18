Этери Тутберидзе приедет на чемпионат России в Омск

Этери Тутберидзе приедет на чемпионат России по фигурному катанию в Омск.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ожидается, что заслуженный тренер России прибудет в Омск в среду.

На внутрироссийских соревнованиях в этом сезоне Тутберидзе не присутствовала.

Чемпионат России стартует 19 декабря.