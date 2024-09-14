Анна Щербакова стала амбассадором чемпионата России по фигурному катанию в Омске

Анна Щербакова стала амбассадором чемпионата России по фигурному катанию-2025.

Турнир пройдет в Омске с 19 по 22 декабря 2024 года.

«Я очень рада стать амбассадором в Омске, я сама не раз выступала на этой арене, это космическая арена, которая нравится и зрителям, и спортсменам.

Чемпионат России – очень важный для меня старт, с него началась моя большая карьера в фигурном катании, очень надеюсь, что «G-Drive Арена» станет такой же удачной для тех, кто будет выступать на чемпионате России», – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

«Уверен, что все сильнейшие фигуристы нашей страны будут присутствовать на «G-Drive Арене», которая является одной из современнейших арен мира.

В прошлом году там проводили этап Гран-при, посетило 18 тысяч человек наши соревнования», – отметил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) Александр Коган .

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