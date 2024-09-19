Александр Коган: «Распределение всех ведущих спортсменов на этапы Гран-при России уже прошло. Публикация будет за пару недель до соревнования»

Коган сообщил, что фигуристов уже распределили на этапы российского Гран-при.

«Распределение всех ведущих спортсменов на этапы уже прошло в соответствии с индивидуальными планами и процессом утверждения индивидуальных планов. Публикация будет за пару недель до соревнования, как минимум мы это опубликуем, может быть, немного раньше.

Вы сами понимаете, что фигурное катание – вид спорта травмоопасный и лед скользкий, поэтому мы должны четко понимать, что нет медицинских противопоказаний для участия в этих соревнованиях», – отметил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России.

В новом сезоне пройдет пять этапов Гран-при России – в Магнитогорске (25-27 октября), Казани (1-3 ноября), Красноярске (8-10 ноября), Москве (15-17 ноября) и Санкт-Петербурге (22-24 ноября). Финал серии пройдет в феврале в Красноярске.

Также Александр Коган ответил на вопрос о новом турнире, который планируется провести весной на открытом льду Байкала.

«Такое мероприятие будет. Я не буду сейчас останавливаться на содержании этого мероприятия и на всяких других вещах.

Здесь необходимо сказать, что федерация вместе с нашим информационным партнером – Первым каналом – ищет новые форматы для участия наших спортсменов в каких-то других необычных соревнованиях», – сказал гендиректор ФФККР.

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