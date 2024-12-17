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Вероника Дайнеко: «Без ультра-си никуда, даже если ты Иннокентий Смоктуновский в фигурном катании. Техническая составляющая – самое главное»

Тренер Вероника Дайнеко высказалась о большом количестве элементов ультра-си в программах.

– Как вы смотрите на то, что сейчас спортсмены делают ставку на элементы ультра-си, жертвуя компонентами?

– Естественно, техническая составляющая – самое главное в фигурном катании, потому что в первую очередь это спорт. Вообще у нас в России есть такой момент, что многие получают за 300 баллов. Не знаю, правильно это или нет, но сравнивать судейство в принципе не очень корректно.

Нельзя сказать, получили бы мы эти баллы на международной арене или нет. Ведь 300 баллов и выше можно заработать и с четырьмя чистыми четверными, компоненты тоже будут хорошими. Но если ты падаешь, то никак не получишь высокие баллы за артистизм: это правило прописано, и все о нем знают, поэтому рискуют.

Нужно уметь прыгать ультра-си, без этого никуда, даже если ты Иннокентий Смоктуновский в фигурном катании, ха-ха. К тому же я не думаю, что фигурист с четверными, отобравшийся на чемпионат России, представляет свою программу плохо.

– Но вы не думаете, что стоимость многооборотных прыжков не соответствует сложности их исполнения? Выходит, что риск получения травмы не оправдан.

– Формирование ценовой стоимости идет в зависимости от того, сколько спортсменов начало это прыгать. На заседаниях, где меняют стоимость прыжков, устанавливают, какое количество четверных прыгают фигуристы сейчас.

Например, раньше сальхов значился самым дешевым и простым прыжком, а потом все стали прыгать тулупы, и стоимость поменяли. Все формируется исходя из анализа результатов прокатов.

– Получается, не хотят допускать огромного преимущества одного человека над соперниками?

– Думаю, так делается, чтобы никто не выходил в топ за счет одного четверного акселя. Берется какая-то выборка, и стоимость меняется в зависимости от количества положительных GOE у спортсменов, которые выполняют определенный прыжок, – сказала Дайнеко.

Наших фигуристов награждают баллами как у лучших прокатов в истории. Это очень плохо

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Вероника Дайнеко
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