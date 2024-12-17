Дайнеко о прогрессе мужского катания: «Массово прыгать четверные начали в женском одиночном. А мальчикам не будет стыдно, что ли – девочки прыгают, а они нет?»
– Как считаете, русские одиночники смогли бы завоевать медали финала Гран-при?
– Думаю, что с нынешними составом и контентом вполне смогли бы. Впереди идут спортсмены с очень сложным контентом, но его же еще нужно показать на определенных соревнованиях. Конечно, чем наши мальчики хуже? Тот же Марк Кондратюк по технической и артистической частям нисколько не хуже.
– С чем, по вашему мнению, связан нынешний бум в мужском катании?
– Массово прыгать четверные начали в женском одиночном, причем именно в штабе Тутберидзе. А мальчикам не будет стыдно, что ли, что девочки прыгают, а они нет? Плох тот мальчик, которому не стыдно, что его по контенту обгоняет девочка. Это нормально, что развитие мужского одиночного катания ускоряется, – сказала Дайнеко.
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