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Дайнеко о треснувшем лезвии конька у Гуменника: «Теперь будем внимательнее относиться к инвентарю. Петя, конечно, большой, но дите малое»

Тренер Гуменника заявила, что фигурист будет внимательнее относиться к инвентарю.

Ранее Петр Гуменник показал в соцсети, что у него треснуло лезвие конька. Он обнаружил поломку после этапа Гран-при в Санкт-Петербурге, где занял 6-е место.

– Не могу не спросить про ситуацию с треснутым лезвием Пети. Как такое можно не заметить? Ведь это очень травмоопасно.

– Слушайте, однажды у Пети было сломано ребро, а мы об этом узнали только тогда, когда ему проверяли легкие после ковида. Человек не заметил, что у него ребро сломано! Просто у него нет привычки сваливать свои ошибки на сломанный конек или что-то еще... Думаю, это черта всех спортсменов.

Потом он уже заметил, что лезвие треснуло: да, это косяк. Он обязан проверять свой инвентарь, но я думаю, что эта поломка возникла не на тренировках. Да и никогда не станешь проверять, сломан конек или нет: даже когда автоматически протираешь лезвия, можешь не заметить трещину.

Может, это и хорошо, что не обнаружили поломку на соревнованиях: где бы мы могли заменить лезвие? Тем более когда человек знает о сломанном лезвии, он начинает осторожничать.

Я в первый раз попадаю в такую ситуацию, теперь будем внимательней относиться к инвентарю. Петя, конечно, большой, но дите малое. Я его тоже понимаю: упав с прыжка, ты не проверяешь, виноват ли в этом конек, – сказала Вероника Дайнеко. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
Вероника Дайнеко
logoПетр Гуменник
logoсборная России
мужское катание
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