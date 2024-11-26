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Макар Игнатов об отцовстве: «Я не вижу в этом сверхъестественного и сильно страшного. Это не что-то неподъемное»

Фигурист Макар Игнатов готов завести детей с Александрой Трусовой.

– Сейчас ваши семьи друг с другом общаются, мама, папа?

Игнатов: Сомневаюсь.

Трусова: Мне кажется, нет. На свадьбе общались.

Игнатов: Они немножко параллельно друг к другу идут.

– И внуков пока нет, да? Поэтому сложно соединиться. Между прочим, когда мы с Сашей разговаривали, она не только говорила о серьезных намерениях по поводу своих парней, она еще сказала: вообще, я хочу детей. И не одного. Как ты к этому относишься?

Игнатов: Абсолютно спокойно, положительно.

– Ты готов стать отцом?

Игнатов: Я не вижу в этом сверхъестественного и сильно страшного, потому что, когда я родился, мой старший брат, и у родителей было абсолютно другое время, и было им очень тяжело. И то, что есть у нас сейчас с Сашей, это не что-то неподъемное, что невозможно. Поэтому это абсолютно реально и в какой-то момент это будет.

Трусова: Только у нас расходится мнение, кто кого хочет первым. Я хочу девочку, а Макар – мальчика.

Игнатов: Девочка – это очень страшно. Нет, это классно. Но представляете, в какой-то момент она вырастет. И это страшно. И как ее отпустить куда-то еще, кому-то другому доверить? – сказал Игнатов в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
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