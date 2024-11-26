6

Игнатов хотел бы, чтобы Трусова вернулась в спорт: «Было бы интересно посмотреть, как она смогла бы это все реализовать»

Макар Игнатов хотел бы, чтобы Александра Трусова вернулась в спорт.

Макар, ты бы хотел, чтобы Саша вернулась к соревнованиям?

Игнатов: Честно? Я – да.

Трусова: Первый раз слышу.

Игнатов: Мне первый раз задали такой конкретный вопрос. Я никогда не стал бы ее к этому склонять и заставлять говорить, что, блин, тебе надо соревноваться. Но если она захочет, я никак не буду против, потому что мне кажется, это классная история с тем, что она покаталась три месяца, восстановила лутц. В какой-то момент она стабильно, практически хорошо исполняла его на тренировках.

Понятно, что для того, чтобы привести его в такое состояние, чтобы на стартах уже делать, это немножко другое. Но за три месяца она сумела это сделать. И что было бы, если бы она еще три месяца покаталась? Мне было бы очень интересно посмотреть, как она смогла бы это все реализовать.

Трусова: Да посмотрите еще, посмотрите все, – сказали фигуристы в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Первый канал
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoМакар Игнатов
мужское катание
женское катание
logoсборная России
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Макар Игнатов о жизни с Трусовой: «Конфетно-букетный период постоянно продолжается»
9сегодня, 05:36
Макар Игнатов об отцовстве: «Я не вижу в этом сверхъестественного и сильно страшного. Это не что-то неподъемное»
30сегодня, 05:29
«Пишите ваши предположения, на каком месте и какую будем делать». Трусова и Игнатов сделают парные татуировки
39вчера, 14:55Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Худайбердиева об отношениях с Галлямовым: «Мы завидные холостяки нашей взрослой сборной, не надо искать объяснений»
45сегодня, 07:21
Роднина о нейтральном статусе: «Спортсмены не рабы, кто захотел, тот поехал. Они вправе решать, принимать эти условия или нет»
45сегодня, 06:19
Алена Леонова на слова Михаила Кержакова о токсичности фигурного катания: «В футболе не так много жарких споров в комментариях, потому что это командный спорт»
19сегодня, 05:54
Макар Игнатов о жизни с Трусовой: «Конфетно-букетный период постоянно продолжается»
9сегодня, 05:36
Макар Игнатов об отцовстве: «Я не вижу в этом сверхъестественного и сильно страшного. Это не что-то неподъемное»
30сегодня, 05:29
Александра Трусова о звездной болезни: «Это было в 16 лет, когда я перешла от Тутберидзе к Плющенко и каталась с детьми»
33сегодня, 05:23
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Петросян лидирует, команда Дикиджи – 2-я, команда Степановой и Букина – 3-я
104вчера, 20:50
Трусова о непопадании в командный турнир на ОИ: «Это уже прошло, давно меня не волнует. Будут в моей жизни Игры – надеюсь, поучаствую в команднике»
142вчера, 18:09
Александра Трусова: «Если нужно будет пройти отбор на Олимпиаду, выберу тот тренерский штаб, который предложит лучшие условия. Будет видно»
164вчера, 17:48
Александра Трусова: «Не считаю, что заняла что-то и добилась чего-то на Олимпиаде. Для меня есть одна медаль – золотая, а остальное не медаль»
184вчера, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
323 ноября, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
2323 ноября, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
23 ноября, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
223 ноября, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
4118 ноября, 09:00