Игнатов хотел бы, чтобы Трусова вернулась в спорт: «Было бы интересно посмотреть, как она смогла бы это все реализовать»

Макар Игнатов хотел бы, чтобы Александра Трусова вернулась в спорт.

– Макар, ты бы хотел, чтобы Саша вернулась к соревнованиям?

Игнатов: Честно? Я – да.

Трусова: Первый раз слышу.

Игнатов: Мне первый раз задали такой конкретный вопрос. Я никогда не стал бы ее к этому склонять и заставлять говорить, что, блин, тебе надо соревноваться. Но если она захочет, я никак не буду против, потому что мне кажется, это классная история с тем, что она покаталась три месяца, восстановила лутц. В какой-то момент она стабильно, практически хорошо исполняла его на тренировках.

Понятно, что для того, чтобы привести его в такое состояние, чтобы на стартах уже делать, это немножко другое. Но за три месяца она сумела это сделать. И что было бы, если бы она еще три месяца покаталась? Мне было бы очень интересно посмотреть, как она смогла бы это все реализовать.

Трусова: Да посмотрите еще, посмотрите все, – сказали фигуристы в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

«Для меня мир обрушился, я что должна сделать?» Трусова выговорилась на Первом канале