Автушенко считает, что за рубежом ждут возвращения российских фигуристов: «Мы самые востребованные в мире. Мы лучшие, у нас лучшие прыжки, техника»

Максим Автушенко считает, что за рубежом ждут возвращения российских фигуристов.

С 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

– Конечно, мне очень хочется съездить на международные соревнования ISU. У меня есть знакомые из разных стран, которые выступают на международных соревнованиях, и все они ждут допуск российских спортсменов, ведь все-таки без наших фигуристов это вообще совсем другая вещь.

Могу привести даже пример. Из Словении у меня есть друг. Мы с ним часто контактируем. Он тоже фигурист, по-русски не говорит, поэтому я с ним общаюсь, соответственно, практикую свой английский. И он очень ждет нашего возвращения.

– То есть можно сказать, что реально по нам скучают, нас ждут?

– Да-да. Мы лучшие, у нас лучшие прыжки, лучшая техника. Мы самые востребованные в этом мире. Мы двигаем фигурное катание вперед, – сказал 18-летний Автушенко .

12 декабря Автушенко завоевал бронзу на Кубке Содружества в Минске.