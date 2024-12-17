Максим Автушенко: «Получаю только удовольствие от тренировок с Плющенко. Он классно все объясняет, у меня получается с ним работать, есть коннект»

Фигурист Максим Автушенко высоко оценил тренерские качества Евгения Плющенко.

Автушенко 18 лет, на прошлой неделе он завоевал бронзу на Кубке Содружества в Минске.

– Насколько давно ты занимаешься в «Ангелах Плющенко»? Помнишь ли ты, как там оказался?

– Это интересный вопрос. Я уже семь лет тренируюсь в «Ангелах Плющенко». То есть я самый старый ученик Евгения Плющенко. Я помню, что пришел на мастер-класс в парк «Сказка» и оттуда фактически все началось. Я решил, что хочу заниматься у этого тренера.

А потом я пришел к нему на тренировку. Еще даже академия тогда не была открыта. Это был, по-моему, январь или февраль, а академия открылась только в апреле. И вот тогда я начал сотрудничать с Евгением Викторовичем и понял, что это мой тренер, он классно мне все объясняет, у меня получается с ним работать, у нас есть коннект.

Соответственно, решил, что надо у него тренироваться, и уже вот семь лет он мой бессменный тренер. Я получаю только удовольствие от тренировок с ним – это всегда идет мне на пользу. Неважно, плохая или хорошая тренировка, он всегда подбодрит меня, даст установку, и мы с ним вместе пройдем цельный сезон.

– Какой совет от Евгения Плющенко ты больше всего запомнил?

– Совет, которым я пользуюсь уже семь лет. Перед соревнованиями он сказал: «Выходи, делай свою работу». Я всегда выхожу и делаю свою работу, а от этого идут и результаты. Это самый главный, самый яркий совет в моей жизни, который фактически поменял мою карьеру.

Даже когда я ехал на эти соревнования, он сказал мне: «Просто иди и делай свою работу, выполни свой контент хорошо. Главное, чтобы ты остался доволен и получил удовольствие от катания», – рассказал Автушенко.