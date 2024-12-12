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Кубок Содружества. Гуменник, Пузанов, Автушенко, Мухортов, Федосимов представят произвольные программы

12 декабря Петр Гуменник покажет произвольную программу на турнире в Минске.

Кубок Содружества

Минск, Беларусь

Мужчины

Короткая программа

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал Белорусского союза конькобежцев.

Первая разминка

1. Алекс Лабович (Беларусь)

2. Павел Гавдис (Беларусь)

3. Тимофей Шелковников

4. Константин Сафонов

5. Егор Коваленко

Вторая разминка

6. Данил Федосимов

7. Андрей Мухортов

8. Максим Автушенко

9. Евгений Пузанов (Беларусь)

10. Петр Гуменник

После короткой программы

1. Петр Гуменник – 99,63

2. Евгений Пузанов (Беларусь) – 85,41

3. Максим Автушенко – 77,84

4. Андрей Мухортов – 74,91

5. Данил Федосимов – 68,75

6. Егор Коваленко – 67,87

7. Константин Сафонов – 63,62

8. Тимофей Шелковников – 59,45

9. Павел Гавдис (Беларусь) – 57,03

10. Алекс Лабович (Беларусь) – 50,11

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
сборная Беларуси
результаты
мужское катание
logoПетр Гуменник
logoсборная России
Данил Федосимов
Андрей Мухортов
Евгений Пузанов
Егор Коваленко
Максим Автушенко
Павел Гавдис
Тимофей Шелковников
Константин Сафонов
Кубок Содружества
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