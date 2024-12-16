ISU изменил порядок проведения этапов серии Гран-при в олимпийском сезоне.

Ранее серия Гран-при начиналась этапами в Северной Америке. В сезоне-2025/26 североамериканские этапы Гран-при будут чередоваться с азиатскими.

Первый этап Гран-при пройдет в США (17-19 октября), второй – в Китае (24-26 октября), третий – в Канаде (31 октября – 2 ноября), четвертый – в Японии (7-9 ноября).

Европейские этапы пройдут во Франции (14-16 ноября) и Финляндии (21-23 ноября).

Финал Гран-при среди взрослых и юниоров примет Япония с 4 по 7 декабря.