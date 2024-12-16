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В сезоне-2025/26 североамериканские этапы Гран-при будут чередоваться с азиатскими

ISU изменил порядок проведения этапов серии Гран-при в олимпийском сезоне.

Ранее серия Гран-при начиналась этапами в Северной Америке. В сезоне-2025/26 североамериканские этапы Гран-при будут чередоваться с азиатскими. 

Первый этап Гран-при пройдет в США (17-19 октября), второй – в Китае (24-26 октября), третий – в Канаде (31 октября – 2 ноября), четвертый – в Японии (7-9 ноября). 

Европейские этапы пройдут во Франции (14-16 ноября) и Финляндии (21-23 ноября). 

Финал Гран-при среди взрослых и юниоров примет Япония с 4 по 7 декабря. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
logoГран-при Канады
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
logoГран-при США
logoISU
этап Гран-при в Финляндии
logoГран-при Японии
logoГран-при Китая
logoГран-при Франции
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