В сезоне-2025/26 североамериканские этапы Гран-при будут чередоваться с азиатскими
ISU изменил порядок проведения этапов серии Гран-при в олимпийском сезоне.
Ранее серия Гран-при начиналась этапами в Северной Америке. В сезоне-2025/26 североамериканские этапы Гран-при будут чередоваться с азиатскими.
Первый этап Гран-при пройдет в США (17-19 октября), второй – в Китае (24-26 октября), третий – в Канаде (31 октября – 2 ноября), четвертый – в Японии (7-9 ноября).
Европейские этапы пройдут во Франции (14-16 ноября) и Финляндии (21-23 ноября).
Финал Гран-при среди взрослых и юниоров примет Япония с 4 по 7 декабря.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ISU
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