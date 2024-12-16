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Тарасова о российских пловцах на ЧМ: «Ребята и девушки выступили потрясающе. Нас отстраняют, а мы только крепчаем»

Татьяна Тарасова поздравила российских пловцов с успехом на ЧМ в Будапеште.

Накануне в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

«Очень важно, что мы в плавании вернулись на международные соревнования. Наши ребята и девушки выступили просто потрясающе.

Я с трудом представляю, как мог один наш 18-летний парень выиграть пять золотых медалей. Ого, какая у нас есть сила. Нас отстраняют, а мы только крепчаем.

Я поздравляю всех спортсменов и тренеров. И благодарю их за такие великолепные результаты», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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