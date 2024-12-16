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Сальников о посте European Aquatics без Лифинцева: «Это вызвало недоумение даже у их руководства. Они сами не знали, что это произошло»

Сальников прокомментировал неупоминание Лифинцева в посте European Aquatics.

11 декабря российский пловец Мирон Лифинцев выиграл золото чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине. Европейская лига плавания (European Aquatics) в соцсетях опубликовала результаты только серебряного и бронзового призеров, а потом удалила этот пост.

Позднее European Aquatics опубликовала новость о победе Лифинцева.

«Я думаю, что лучше этот вопрос отнести к нему. В это время я находился на чемпионате мира и беседовал с руководством European Aquatics, которая допустила такое действие. Могу сказать, что даже у них это вызвало недоумение. Они сами не знали, что это произошло. Удивительно, но это так.

Возникает вопрос, что на разных уровнях принятия решения складываются разные мнения о том, как, что подавать, в каком виде», – сказал первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.

В Европе игнорируют наших пловцов: не упомянули победу Лифинцева, а потом удалили пост с призерами

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
чемпионат мира на короткой воде
плавание
logoМирон Лифинцев
logoсборная России
logoВладимир Сальников
European Aquatics (LEN)
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