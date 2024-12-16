  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Пригода о ЧМ на короткой воде: «Хочется поставить себе жирную четверку с плюсом за работу. С оптимизмом буду смотреть дальше»
3

Пригода о ЧМ на короткой воде: «Хочется поставить себе жирную четверку с плюсом за работу. С оптимизмом буду смотреть дальше»

Пловец Кирилл Пригода оценил свое выступление на ЧМ на четверку с плюсом.

Накануне в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Пригода взял три серебра на личных дистанциях и три золота в эстафетах.

– Хочется поставить себе жирную четверку с плюсом за работу. Первый раз я оказался в медалях на всех трех дистанциях брассом. В принципе доволен, с оптимизмом буду смотреть дальше, по этой атмосфере соскучился и буду тренироваться к следующему сезону.

– Четыре с плюсом понятно, что из‑за серебряных медалей. Но сами дистанции как оцениваете? Были ли там критические ошибки или понемногу везде не хватило?

– На самом деле, и на 50, и на 100, и на 200 м показал в некоторой степени максимум в этом сезоне. Другое дело, что вся борьба у нас, велась не как на некоторых дистанциях, как у Гретхен Уолш, когда там по полбассейна привозили. Кроме подготовки есть фактор вот этой самой борьбы, это про внутренний дух спортсмена, желание выцарапать результат во что бы то ни стало. Думаю, я вел эту борьбу достойно, но чуть не дожал в результате до самого конца.

– Рекорд мира в эстафете. Забивали себе голову перед стартом этими цифрами?

– Мы были на хорошем ходу, все ребята быстро плыли. Понимали, что может быть хороший результат. Но не было такого, знаете, «сейчас мы рекорд мира побьем». Мы понимали, что бороться будем и с американцами, и с поляками, и с итальянцами и знали, что будет непросто. К тому же все уже в некоторой степени подустали.

Парни сработали на отлично, Мирон (Лифинцев) большой молодец, что выдержал такой первый крупный старт от начала до конца с высочайшей результативностью. Андрей (Минаков), который не был совсем удовлетворен по результатам, выложился по максимуму. Егор Корнев, отобравшийся в кролевые финалы, большой молодец. Так что это все бонусом.

– С соперниками удалось пообщаться? Так ли страшен Цинь Хайян?

– Такой же профессионал, как и многие в плавательном мире, он настроен на результат и выжимает максимум, но и у него бывают ошибки, над которыми нужно проводить работу. Поздравляю его, конечно, с этими медалями, и руку ему пожал, и поздравил. На этих соревнованиях встречаются лучшие люди в плавании, нужно ценить и уважать соперников.

По поводу общения. Была довольно высокая загрузка, не со всеми получилось увидеться и перекинуться парой слов. Но все же с некоторыми ребятами обсудили вскользь несколько моментов, касающихся плавания и прошедшей Олимпиады. И новые знакомства удалось завести, – сказал Пригода.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoМирон Лифинцев
logoАндрей Минаков
logoсборная Китая
чемпионат мира на короткой воде
Егор Корнев
logoКирилл Пригода
logoсборная России
плавание
logoЦинь Хайян
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Коротышкин о российских пловцах на ЧМ: «За шесть дней они вернули веру будущему поколению спортсменов и тренеров»
3сегодня, 09:49
Чепик о ЧМ: «Лифинцев – супергерой. У всех была невероятная мотивация, в эстафетах вытаскивали до последнего. По-моему, так круто никогда не было»
3сегодня, 08:11
Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ
46сегодня, 05:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Мазепин о российских пловцах на ЧМ: «Они реально герои. Очень сложно было выходить на старт после паузы, а для многих спортсменов этот турнир был первым»
34 минуты назад
Егор Корнев: «За что могу себя похвалить? Ни за что. Но чемпионат мира – это опыт, невероятная мотивация, чтобы работать больше и побеждать»
42 минуты назад
Сальников о посте European Aquatics без Лифинцева: «Это вызвало недоумение даже у их руководства. Они сами не знали, что это произошло»
сегодня, 10:16
Коротышкин о российских пловцах на ЧМ: «За шесть дней они вернули веру будущему поколению спортсменов и тренеров»
3сегодня, 09:49
Покровская о российских пловцах на ЧМ: «Настоящие герои! Это такой стимул работать и выигрывать»
2сегодня, 09:40
Депутат Журова: «Выступление наших пловцов на чемпионате мира стало разочарованием для западных пропагандистов»
45сегодня, 09:27
Чепик о ЧМ: «Лифинцев – супергерой. У всех была невероятная мотивация, в эстафетах вытаскивали до последнего. По-моему, так круто никогда не было»
3сегодня, 08:11
Пловец с Каймановых островов Крукс о россиянах на ЧМ: «Ребята показали отличный результат. Поздравил Лифинцева с прекрасным заплывом на 50 м на спине»
сегодня, 07:46
Сальников об отношении к российским пловцам на ЧМ: «Ощущался только позитив. Все были доброжелательными, атмосфера была очень хорошей»
19сегодня, 07:31
Арина Суркова: «Надеюсь, у нас и дальше будут международные старты, мы будем на них попадать и завоевывать медали»
2сегодня, 07:13
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
2сегодня, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
111 декабря, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Брусникина планирует выдвинуть свою кандидатуру в руководящий орган объединенной федерации по водным видам спорта
1 октября, 12:03
Рекомендуем