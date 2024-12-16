Пригода о ЧМ на короткой воде: «Хочется поставить себе жирную четверку с плюсом за работу. С оптимизмом буду смотреть дальше»

Пловец Кирилл Пригода оценил свое выступление на ЧМ на четверку с плюсом.

Накануне в Будапеште завершился чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Пригода взял три серебра на личных дистанциях и три золота в эстафетах.

– Хочется поставить себе жирную четверку с плюсом за работу. Первый раз я оказался в медалях на всех трех дистанциях брассом. В принципе доволен, с оптимизмом буду смотреть дальше, по этой атмосфере соскучился и буду тренироваться к следующему сезону.

– Четыре с плюсом понятно, что из‑за серебряных медалей. Но сами дистанции как оцениваете? Были ли там критические ошибки или понемногу везде не хватило?

– На самом деле, и на 50, и на 100, и на 200 м показал в некоторой степени максимум в этом сезоне. Другое дело, что вся борьба у нас, велась не как на некоторых дистанциях, как у Гретхен Уолш, когда там по полбассейна привозили. Кроме подготовки есть фактор вот этой самой борьбы, это про внутренний дух спортсмена, желание выцарапать результат во что бы то ни стало. Думаю, я вел эту борьбу достойно, но чуть не дожал в результате до самого конца.

– Рекорд мира в эстафете. Забивали себе голову перед стартом этими цифрами?

– Мы были на хорошем ходу, все ребята быстро плыли. Понимали, что может быть хороший результат. Но не было такого, знаете, «сейчас мы рекорд мира побьем». Мы понимали, что бороться будем и с американцами, и с поляками, и с итальянцами и знали, что будет непросто. К тому же все уже в некоторой степени подустали.

Парни сработали на отлично, Мирон (Лифинцев ) большой молодец, что выдержал такой первый крупный старт от начала до конца с высочайшей результативностью. Андрей (Минаков ), который не был совсем удовлетворен по результатам, выложился по максимуму. Егор Корнев , отобравшийся в кролевые финалы, большой молодец. Так что это все бонусом.

– С соперниками удалось пообщаться? Так ли страшен Цинь Хайян?

– Такой же профессионал, как и многие в плавательном мире, он настроен на результат и выжимает максимум, но и у него бывают ошибки, над которыми нужно проводить работу. Поздравляю его, конечно, с этими медалями, и руку ему пожал, и поздравил. На этих соревнованиях встречаются лучшие люди в плавании, нужно ценить и уважать соперников.

По поводу общения. Была довольно высокая загрузка, не со всеми получилось увидеться и перекинуться парой слов. Но все же с некоторыми ребятами обсудили вскользь несколько моментов, касающихся плавания и прошедшей Олимпиады. И новые знакомства удалось завести, – сказал Пригода.