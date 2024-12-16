Мазепин о российских пловцах на ЧМ: «Они реально герои. Очень сложно было выходить на старт после паузы, а для многих спортсменов этот турнир был первым»

Мазепин назвал героями российских пловцов, выступивших на ЧМ в Будапеште.

Накануне в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

«Они реально герои. Сборная очень молодая, там есть девчонки, которым по 15 лет. Потом очень сложно было выходить на старт [после паузы], а для многих спортсменов этот турнир был первым. Когда тебе 15 лет, ты приезжаешь в первый раз и понимаешь – вот это давление! И когда в таком возрасте, как у Мирона [Лифинцева ], 18 лет, он справляется с давлением, он настроен, он выигрывает это касание.

Или как Кирилл Пригода , который выходит и ничего не видит кроме цели, но, к сожалению, проигрывает касание китайцу. Все, кто там находятся, они понимают, что выиграть у россиян и дать россиянам право выступать – это безусловное право Олимпийской хартии», – сказал президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин в интервью телеканалу «Россия-24».