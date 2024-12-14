Фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на чемпионате Казахстана, который проходит в Караганде.

Она набрала 57,60 балла. Второе место заняла София Фарафонова (50,51), третье – Анна Левковец (49,02).

Самоделкиной 17 лет, в текущем сезоне она занимала четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре.

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