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Софья Самоделкина выиграла короткую программу на чемпионате Казахстана

Фигуристка Софья Самоделкина выиграла короткую программу на чемпионате Казахстана, который проходит в Караганде.

Она набрала 57,60 балла. Второе место заняла София Фарафонова (50,51), третье – Анна Левковец (49,02).

Самоделкиной 17 лет, в текущем сезоне она занимала четвертое место на этапе юниорского Гран-при в Анкаре.

ВИДЕО

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Анна Левковец
logoсборная Казахстана
logoСофья Самоделкина
женское катание
София Фарафонова
результаты
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