Софья Самоделкина: «Устала от соцсетей, хочу взять перерыв. Я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям»

Софья Самоделкина заявила, что хочет взять перерыв от соцсетей.

17-летняя фигуристка выступает за сборную Казахстана. В текущем сезоне она была четвертой на этапе юниорского Гран-при в Турции и второй на турнире Tallinn Trophy в Эстонии.

«Всем привет, получаю много сообщений, куда я пропала. Устала от социальных сетей, хочу взять перерыв. Со мной все хорошо. Я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям.

Пока что ничего необычного. Все в рабочем режиме. Если что-то произойдет, обязательно дам знать», – написала Самоделкина в своем телеграм-канале.

Сообщалось , что в конце ноября фигуристка должна была отправиться на сбор к Рафаэлю Арутюняну в Калифорнию, где пробудет три недели.

Арутюнян о словах про Самоделкину: «Понятие профессионализма в нашем деле формулируется очень просто: живет человек ради спорта или нет»