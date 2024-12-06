Софья Самоделкина: «Устала от соцсетей, хочу взять перерыв. Я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям»
Софья Самоделкина заявила, что хочет взять перерыв от соцсетей.
17-летняя фигуристка выступает за сборную Казахстана. В текущем сезоне она была четвертой на этапе юниорского Гран-при в Турции и второй на турнире Tallinn Trophy в Эстонии.
«Всем привет, получаю много сообщений, куда я пропала. Устала от социальных сетей, хочу взять перерыв. Со мной все хорошо. Я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям.
Пока что ничего необычного. Все в рабочем режиме. Если что-то произойдет, обязательно дам знать», – написала Самоделкина в своем телеграм-канале.
Сообщалось, что в конце ноября фигуристка должна была отправиться на сбор к Рафаэлю Арутюняну в Калифорнию, где пробудет три недели.
Арутюнян о словах про Самоделкину: «Понятие профессионализма в нашем деле формулируется очень просто: живет человек ради спорта или нет»
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Софьи Самоделкиной
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