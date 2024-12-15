Павел Дрозд: «По итогам Гран-при мы с тренерским штабом проделали большую работу, постарались учесть все пожелания и комментарии»
Павел Дрозд рассказал о подготовке к чемпионату России.
Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шичиной.
«Подготовка идет в плановом режиме, настрой у нас с Лизой прекрасный, рабочий.
По итогам двух этапов Гран-при мы вместе с тренерским штабом проделали большую работу, постарались учесть все пожелания и комментарии, внесли небольшие корректировки.
Каких-то глобальных изменений не будет, в основном тренировочный процесс был направлен на отработку и шлифовку программ», — сказал Дрозд.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем