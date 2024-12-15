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Павел Дрозд: «По итогам Гран-при мы с тренерским штабом проделали большую работу, постарались учесть все пожелания и комментарии»

Павел Дрозд рассказал о подготовке к чемпионату России.

Дрозд выступает в танцах на льду с Елизаветой Шичиной. 

«Подготовка идет в плановом режиме, настрой у нас с Лизой прекрасный, рабочий.

По итогам двух этапов Гран-при мы вместе с тренерским штабом проделали большую работу, постарались учесть все пожелания и комментарии, внесли небольшие корректировки.

Каких-то глобальных изменений не будет, в основном тренировочный процесс был направлен на отработку и шлифовку программ», — сказал Дрозд.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
танцы на льду
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Елизавета Шичина
ТАСС
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