Муравьева, Кондратюк, Алиев, Дикиджи и Гуменник поучаствовали в челлендже «Лиги чемпионов». Они попытались набрать максимальное число баллов за минуту

Команды фигурной «Лиги чемпионов» выполнили новое задание в рамках челленджа.

«ЛЧ» – виртуальный турнир, в котором фигуристы из шести команд набирают очки за участие в соревнованиях и различных вызовах на протяжении всего сезона. Общий призовой фонд составляет 20 млн рублей.

В качестве одного из заданий участники, выйдя на лед, должны были попытаться набрать наибольшее количество баллов за одну минуту. От каждой из команд выступили по два фигуриста, видео можно посмотреть по ссылкам ниже.

«Тихоокеанские сивучи »: Артур Даниелян и Николай Угожаев .

«Байкальские нерпы »: Глеб Лутфуллин и Марк Кондратюк .

«Дальневосточные леопарды »: Софья Муравьева и Владислав Дикиджи .

«Забайкальские манулы »: Дмитрий Алиев и Григорий Федоров .

«Амурские тигры »: Евгений Семененко и Иван Попов .

«Алтайские аргали »: Макар Игнатов и Петр Гуменник .

Судейский разбор будет опубликован 12 декабря.

Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Галлямова лидирует, команда Кондратюка – 2-я, команда Савосина – 3-я

Составы команд фигурной «Лиги чемпионов»: Петросян, Мишина и Галлямов – за «Сивучей», Семененко – за «Тигров», Степанова и Букин – за «Нерп»