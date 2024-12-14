Депутат Роднина: «Я не получала чешского гражданства. Мне давали почетное звание – никаких привилегий от этого нет»

Депутат Ирина Роднина опровергла информацию о наличии у нее гражданства Чехии.

«Я не получала чешского гражданства. Мне давали почетное звание – это не гражданство, а звание. Это не паспорт. Никаких привилегий от этого нет. Это благодарность за то, что я работала со спортсменами из Чехии. Этим званием я никак не могу воспользоваться.

А так, столько всего пишут, что даже отследить все это невозможно», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .