Депутат Роднина: «Я не получала чешского гражданства. Мне давали почетное звание – никаких привилегий от этого нет»
Депутат Ирина Роднина опровергла информацию о наличии у нее гражданства Чехии.
«Я не получала чешского гражданства. Мне давали почетное звание – это не гражданство, а звание. Это не паспорт. Никаких привилегий от этого нет. Это благодарность за то, что я работала со спортсменами из Чехии. Этим званием я никак не могу воспользоваться.
А так, столько всего пишут, что даже отследить все это невозможно», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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