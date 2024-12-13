Коган о Дегтяреве во главе ОКР: «Уверен, это принесет плоды для развития спорта и фигурного катания в частности»
В Федерации фигурного катания позитивно оценили избрание Михаила Дегтярева в ОКР.
Действующий министр спорта Дегтярев сегодня возглавил Олимпийский комитет России (ОКР).
«Федерация фигурного катания (ФФККР) выдвинула Дегтярева на пост президента ОКР. Естественно, мы поддерживаем его избрание. Уверен, что это принесет плоды для развития спорта и фигурного катания в частности.
Совмещение? Это нужно, чтобы консолидировать все усилия для решения экстраординарных задач», – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
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