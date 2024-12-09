ISU планирует допустить российских фигуристов к квалификационному турниру к Олимпиаде-2026 («Р-Спорт»)

ISU планирует допустить фигуристов из РФ к квалификационному олимпийскому турниру.

Об этом сообщает «Р-Спорт » со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации одного из источников, ISU должен допустить россиян и белорусов до нового турнира, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде-2026 в Милане.

По нынешним правилам, российские и белорусские фигуристы на соревнованиях ISU могут претендовать на одну квоту в каждом виде, но этот вопрос в настоящее время до конца не урегулирован.

Не исключается, что в случае положительного решения россияне и белорусы смогут принять участие и в остальных турнирах олимпийского сезона, но на данный момент для ISU приоритетом является решение вопроса с Олимпийскими играми и отбором на них.

Ожидается, что вердикт должен последовать по итогам следующего очного совета ISU , который пройдет в марте 2025 года после чемпионата мира в Бостоне.