ISU планирует допустить российских фигуристов к квалификационному турниру к Олимпиаде-2026 («Р-Спорт»)
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации одного из источников, ISU должен допустить россиян и белорусов до нового турнира, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде-2026 в Милане.
По нынешним правилам, российские и белорусские фигуристы на соревнованиях ISU могут претендовать на одну квоту в каждом виде, но этот вопрос в настоящее время до конца не урегулирован.
Не исключается, что в случае положительного решения россияне и белорусы смогут принять участие и в остальных турнирах олимпийского сезона, но на данный момент для ISU приоритетом является решение вопроса с Олимпийскими играми и отбором на них.
Ожидается, что вердикт должен последовать по итогам следующего очного совета ISU, который пройдет в марте 2025 года после чемпионата мира в Бостоне.
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