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Лакерник о возможном допуске россиян к квалификации на Олимпиаду: «Не слышал об этом. Это позитивные новости, но такой информации у меня нет»

Лакерник заявил, что ничего не слышал о возможном допуске российских фигуристов.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане. 

«Не слышал об этом. Считаю, что может быть именно так. Это позитивные новости, но такой информации у меня нет.

По крайней мере, это тот вариант, который логичен в текущей ситуации», — сказал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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Александр Лакерник
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