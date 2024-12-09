Лакерник о возможном допуске россиян к квалификации на Олимпиаду: «Не слышал об этом. Это позитивные новости, но такой информации у меня нет»

Лакерник заявил, что ничего не слышал о возможном допуске российских фигуристов.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.

«Не слышал об этом. Считаю, что может быть именно так. Это позитивные новости, но такой информации у меня нет.

По крайней мере, это тот вариант, который логичен в текущей ситуации», — сказал почетный вице-президент ISU Александр Лакерник.