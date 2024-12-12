Габриэла Пападакис: «Моя карьера превзошла все, о чем я когда-либо смела мечтать. Я закрываю эту великолепную главу своей жизни, чтобы открыть другую»

Олимпийская чемпионка Габриэла Пападакис высказалась о завершении карьеры.

Олимпийские чемпионы, пятикратные чемпионы мира в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили о завершении карьеры 3 декабря. Французский дуэт не выступал на соревнованиях после сезона-2021/22.

«Я всегда думала, что будет легко покинуть соревнования, завершить карьеру. Это нечто неизбежное для спортсмена, и все же мы на самом деле не задумываемся об этом. Мы говорим себе, что это произойдет позже, придет само собой. И все же слова, которые я пишу сегодня, несколько месяцев лежали незаконченными. Я ждала, наверное, что время придаст им более спокойный оттенок.

Моя карьера превзошла все, о чем я когда-либо смела мечтать. Я открывала для себя мир, расширяла свои границы и училась познавать себя с помощью этого прекрасного вида спорта. Я отдала ему все, что у меня было, и взамен он подарил мне множество маленьких сокровищ в виде воспоминаний, дружбы, приключений и уроков.

Все это было бы невозможно без всех тех людей, которые верили в меня, когда я сама в себя не верила, которые делились со мной своими знаниями и доверием и которые сопровождали меня на протяжении всего моего путешествия. Мне невероятно повезло встретить самого талантливого партнера, Гийома , без которого все это было бы немыслимо.

Соревнования были любовью всей моей жизни, и я всегда буду скучать по ним. Но мы не всегда можем контролировать повороты нашего пути, и иногда счастье зовет нас куда-то еще. Испытывая бесконечную палитру эмоций, я закрываю эту великолепную главу своей жизни, чтобы открыть другую. Еще более прекрасную, еще более настоящую, еще более глубоко мою.

Спасибо каждому из вас, независимо от того, находитесь вы здесь со вчерашнего дня или уже целую вечность. И хотя я еще не знаю, как это будет выглядеть, я надеюсь, что вы еще не раз отправитесь со мной в увлекательные приключения», – написала Пападакис.