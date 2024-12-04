Татьяна Тарасова: «Пападакис и Сизерон индивидуальны, никто так не катался – ни до, ни после них. Они соревновались только сами с собой»

Тарасова считает, что Пападакис и Сизерон соревновались только сами с собой.

Олимпийские чемпионы 2022 года в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили о завершении карьеры накануне.

«Очень жаль, что они приняли такое решение. Потому что они индивидуальны, никто так не катался – ни до, ни после них. Как-то у них по-своему все получалось.

Всегда приветствую таких спортсменов. Очень грустно, когда настоящие спортсмены уходят, а они именно такими и были. Ни с кем не соревновались – только сами с собой.

Есть ли те, кто может занять их место? Я пока таких не вижу», – сказала Татьяна Тарасова .