Татьяна Тарасова: «Пападакис и Сизерон индивидуальны, никто так не катался – ни до, ни после них. Они соревновались только сами с собой»
Тарасова считает, что Пападакис и Сизерон соревновались только сами с собой.
Олимпийские чемпионы 2022 года в танцах на льду Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон объявили о завершении карьеры накануне.
«Очень жаль, что они приняли такое решение. Потому что они индивидуальны, никто так не катался – ни до, ни после них. Как-то у них по-своему все получалось.
Всегда приветствую таких спортсменов. Очень грустно, когда настоящие спортсмены уходят, а они именно такими и были. Ни с кем не соревновались – только сами с собой.
Есть ли те, кто может занять их место? Я пока таких не вижу», – сказала Татьяна Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости