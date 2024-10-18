178

Кубок Санкт-Петербурга. Гуменник победил, Алиев – 2-й, Соловьев – 3-й, Даниелян – 4-й, Ветлугин – 7-й

Петр Гуменник победил на этапе Кубке Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Мужчины

Итоговое положение

1. Петр Гуменник – 283,64

2. Дмитрий Алиев – 256,22

3. Семен Соловьев – 254,81

4. Артур Даниелян – 242,53

5. Михаил Терновский – 242,44

6. Михаил Полянский – 235,29

7. Матвей Ветлугин – 231,28

8. Федор Зонов – 223,75

9. Николай Логинов – 210,83

10. Данил Федосимов – 210,51

11. Кирилл Власов – 190,75

12. Максим Каленчук – 188,51

13. Александр Поветкин – 183,76

Произвольная программа

1. Петр Гуменник – 203,23

2. Михаил Полянский – 172,04

3. Семен Соловьев – 160,55

4. Дмитрий Алиев – 160,17

5. Михаил Терновский – 154,28

6. Артур Даниелян – 154,25

7. Матвей Ветлугин – 148,68

8. Федор Зонов – 141,40

9. Николай Логинов – 138,85

10. Данил Федосимов – 135,80

11. Максим Каленчук – 125,03

12. Кирилл Власов – 124,77

13. Александр Поветкин – 123,38

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
Кубок Санкт-Петербурга
logoДмитрий Алиев
logoПетр Гуменник
logoАртур Даниелян
logoМатвей Ветлугин
Михаил Полянский
Семен Соловьев
Данил Федосимов
Федор Зонов
Михаил Терновский
Александр Поветкин
Николай Логинов
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Санкт-Петербурга. Алиев выиграл короткую программу, Соловьев – 2-й, Даниелян – 3-й, Гуменник – 7-й
138вчера, 14:17
Мемориал Панина. Угожаев победил, Лутфуллин – 2-й, Семененко – 3-й, Дикиджи – 4-й, Мозалев – 5-й
6365 октября, 15:35
Мемориал Панина. Семененко выиграл короткую программу, Лутфуллин – 2-й, Дикиджи – 3-й, Угожаев – 4-й, Мозалев – 6-й
3314 октября, 16:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Татьяна Тарасова: «Не знаю, когда наше возвращение может произойти. Ждут ли нас там? Прям собрались и ждут — не надо говорить глупости»
2 минуты назад
Trophy Métropole Nice Côte d’Azur. Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы Бричги – 2-й, Александр Селевко – 3-й
3033 минуты назад
Александр Коган: «На данный момент речи о слиянии федерации фигурного катания с кем-либо нет»
135 минут назад
Липницкая удалила фото с бывшим мужем Тарасенко из соцсетей («Матч ТВ»)
3758 минут назад
Гран-при США. Левито, Лин-Грейси, Хигучи, Ватанабе, Теннелл, Пинзарроне выступят с короткими программами
6сегодня, 13:18
«Мы стоим в лифте с человеком из ФФКР, а у нас там алкашки в рюкзаке». Медведева и Скопцова рассказали истории из жизни
90сегодня, 13:05
Синицина о своем салоне красоты: «Фигурное катание навсегда в сердечке и никуда не уходит, но теперь у меня есть еще одна страсть!»
9сегодня, 13:02Фото
Дмитрий Михайлов не стал отвечать, является ли он отцом сына Липницкой: «Не комментирую данный момент»
68сегодня, 12:38
Авербух о возможном допуске фигуристов: «Дипломатия любит тишину. Будем обсуждать решение только тогда, когда оно будет принято»
3сегодня, 12:27
Илья Малинин: «Технически я пока упростил контент – он без четверного акселя. Усложняться планирую к чемпионату мира»
3сегодня, 12:13
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Траньков: «Чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация. Массовый спорт подпитывает спорт высоких достижений, и наоборот»
1сегодня, 11:23
Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко снялись с произвольного танца, Абдуллина и Крылов одержали победу
6сегодня, 08:30
Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд, Тютюнина и Грачев, Линчевская и Щербаков покажут произвольные танцы
1сегодня, 05:50
Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное – разбирается в фигурном катании»
3вчера, 14:02
Марк Кондратюк: «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал – не видел смысла. Сальто на льду попросили не прыгать»
3вчера, 08:19
Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы
1вчера, 07:45
Соколова о выборе музыки для ритм-танца Мироновой и Устенко: «Камерленго предложил Стиви Уандера, но он не так привычен для русской аудитории»
315 октября, 13:05
Ирина Роднина: «Знакома с результатами Позднякова в спорте. С его работой на посту главы ОКР знакома меньше»
515 октября, 12:10
Мама Костылевой: «Баллы колченогой, некатающейся спортсменки в размере больше восьмерки смешны»
21615 октября, 08:54
Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров
12 октября, 11:55