Кубок Санкт-Петербурга. Гуменник победил, Алиев – 2-й, Соловьев – 3-й, Даниелян – 4-й, Ветлугин – 7-й
Кубок Санкт-Петербурга
2-й этап
Мужчины
Итоговое положение
1. Петр Гуменник – 283,64
2. Дмитрий Алиев – 256,22
3. Семен Соловьев – 254,81
4. Артур Даниелян – 242,53
5. Михаил Терновский – 242,44
6. Михаил Полянский – 235,29
7. Матвей Ветлугин – 231,28
8. Федор Зонов – 223,75
9. Николай Логинов – 210,83
10. Данил Федосимов – 210,51
11. Кирилл Власов – 190,75
12. Максим Каленчук – 188,51
13. Александр Поветкин – 183,76
Произвольная программа
1. Петр Гуменник – 203,23
2. Михаил Полянский – 172,04
3. Семен Соловьев – 160,55
4. Дмитрий Алиев – 160,17
5. Михаил Терновский – 154,28
6. Артур Даниелян – 154,25
7. Матвей Ветлугин – 148,68
8. Федор Зонов – 141,40
9. Николай Логинов – 138,85
10. Данил Федосимов – 135,80
11. Максим Каленчук – 125,03
12. Кирилл Власов – 124,77
13. Александр Поветкин – 123,38
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