Загитова, Трусова, Щербакова и Петросян проведут мастер-классы на катках в Москве
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова проведет мастер-класс на катке в «Лужниках» 14 декабря.
Об этом сообщает Московский спорт. 4 января и 15 февраля там же с мастер-классом выступит серебряный призер Олимпиады Александра Игнатова (Трусова).
Занятие с участием олимпийской чемпионки Анны Щербаковой состоится на катке Северного речного вокзала 22 декабря, а с чемпионкой России Аделией Петросян – на катке «Авангард» 25 декабря.
Бронзовый призер чемпионата мира 2021 года Александра Бойкова 11 января проведет занятие на катке в Битце.
Тренер Сергей Дудаков и серебряный призер ОИ Александр Энберт проведут занятие 29 декабря в «Лужниках», хореограф Даниил Глейхенгауз – там же 1 февраля.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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