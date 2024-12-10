Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»

Илья Малинин рассказал, как футбол и гимнастика помогают ему в фигурном катании.

Американский фигурист Малинин – действующий победитель чемпионата мира и финала Гран-при.

– Как вообще проводишь день соревнований и каким он был в субботу во время произвольной программы на финале Гран-при?

– После тренировки я возвращаюсь в отель или домой, чтобы просто отдохнуть и прочистить голову. Стараюсь отвлечься от соревнований, пока не останется несколько часов до старта. Делаю то, что может занять мой мозг на время – захожу в социальные сети, могу посмотреть фильмы или шоу. Просто обычный день, таким он в принципе и был.

– У тебя есть какие-то уникальные физические характеристики?

– Это все наработано на тренировках. Но, думаю, мне помогает тот факт, что я занимался гимнастикой в детстве. Может быть, приобретенные тогда ощущения в воздухе помогают мне больше прочувствовать, как сделать высокие и мощные прыжки.

– Ты все еще играешь в футбол? Используешь мяч для тренировок?

– С моих первых соревнований, когда мне было восемь, у меня всегда был с собой футбольный мяч. Теперь он своего рода талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги.

– У тебя есть семейная традиция перед Новым годом, может быть, русская?

– Да нет. Зато есть традиция, перед тем как начать кататься, съесть шоколадку, ха-ха, – ответил 20-летний Малинин.

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