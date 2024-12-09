Агент Ильи Малинина: «Фигуристы очень бедные по сравнению с другими видами. Так убить этот спорт, бросить его в бездну – это надо было постараться»

Агент Ари Закарян назвал фигуристов очень бедными в сравнении с другим спортом.

Ранее Закарян раскритиковал судейство в финале Гран-при в Гренобле, где американскому фигуристу Илье Малинину поставили недокруты на шести четверных прыжках.

«Надо думать, куда мы двигаем этот спорт. Каким образом сможем привести в него спонсоров. На чем будет выстраиваться спортивная составляющая и почему серьезный бизнес должен вкладывать в него деньги. Понять, кто наша целевая аудитория.

Аудитория фигурного катания – это 40+. Скоро будет уже 50+, 60+, потихоньку зрители начнут банально вымирать. А молодое поколение не будет заинтересовано. Люди снимают тиктоки, стоят над бездной, прыгают сальто у обрыва, людьми движут адреналин, эмоции… А здесь все происходит в обратном направлении», – сказал Закарян , который является агентом Малинина.

«Я верю, что этот спорт должен быть таким спортом, где дети тратят свою жизнь, родители тратят все деньги, разводятся, переезжают в другие города во имя результата… Но во имя чего? Чтобы он заработал, условно, $100 тысяч или $200 тысяч? Не буду говорить по именам, однако это сейчас потолок для самого топового спортсмена. Эти деньги должны быть как приятный бонус, ужином угостить всех причастных к твоей победе в конкретном турнире. По сравнению с другими видами спорта фигуристы очень бедные.

Я не говорю даже про футбол и хоккей, там совсем другие интересы, финансы крутятся… Фигурное катание пусть и не в таком масштабе, но тоже может быть востребовано. Как оно было востребовано в 1990-е, тогда ребята зарабатывали семизначные цифры. Порядка 20 спортсменов за сезон могли заработать себе семизначный чек и спокойно жить. Спорт был на высоте. Так убить этот спорт, в такую бездну его бросить – это надо было еще постараться…

Смотрю порой соцсети: 11-летний ребенок исполнил такой прыжок, 12-летний – другой, у 13-летнего – каскад невероятный. Люди смотрят, хвалятся, радуются. Но опомнитесь: это все, получается, никому не нужно. Что им делать теперь? Остановиться в 11 лет в своем техническом развитии и круглосуточно заниматься балетом? Один час – вращениями, полчасика – попрыгать. Вот таким, видимо, хотят видеть фигурное катание теперь. Душа болит за будущие поколения», – отметил Закарян.