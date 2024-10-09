Софья Титова пропустит юниорскую серию Гран-при из-за перелома пальца ноги

Фигуристка Софья Титова , выступающая за Армению, пропустит юниорскую серию Гран-при из-за травмы.

В сентябре 15-летняя спортсменка пропустила этап в Гданьске. Также она числилась запасной на октябрьский этап в Уси.

«У Софьи рабочая травма, она сломала палец на ноге, поэтому выступать на Гран-при она не сможет. Что касается ее дальнейших стартов в сезоне, то решение по ним будет приниматься совместно с ее тренером в зависимости от состояния и скорости восстановления», – сообщили в Федерации фигурного катания Армении.

До нынешнего сезона Титова выступала на российских соревнованиях. В мае она стала бронзовым призером этапа Гран-при России среди юниоров.