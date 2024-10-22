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Лакерник о возможном допуске российских фигуристов в сезоне-2025/26: «Не слышал ничего по этому поводу. До этого еще много времени, еще дожить надо»

Лакерник заявил, что ничего не слышал о возможном допуске российских фигуристов.

Ранее появилась информация, что россиян могут допустить к международным стартам в сезоне-2025/26.

По данным источника «Р-Спорта», руководство ISU готово к такому сценарию: «Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Беларуси в олимпийском сезоне действительно может произойти».

«Во‑первых, ничего не слышал по этому поводу. Во‑вторых, до следующего сезона в фигурном катании очень много времени.

Мне кажется, что этими разговорами только подогревается интерес к ситуации, потому что в этом сезоне нас вряд ли допустят, а до следующего еще дожить надо», – сказал почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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Александр Лакерник
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