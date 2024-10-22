Александр Лакерник: «Мы надеемся, что наших фигуристов пустят на соревнования следующего сезона, но пока конкретных действий в этом плане не произошло»
Александр Лакерник заявил, что в вопросе допуска фигуристов пока нет конкретики.
С 2022 года российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
«Конечно, мы надеемся, что наших фигуристов пустят на соревнования следующего сезона, но пока никаких конкретных действий в этом плане не произошло.
Мы не допущены резолюцией совета ISU до дополнительных распоряжений. Поэтому и отменить это решение может только совет ISU», – сказал почетный вице-президент ISU Лакерник.
Недопуск от ISU также распространяется на шорт-трек и конькобежный спорт.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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