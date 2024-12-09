Ирина Роднина: «Мир наконец-то понимает, что они не могут без нас. Поэтому сейчас они начинают исправлять свои ошибки»

Ирина Роднина высказалась о возможном допуске российских фигуристов к Олимпиаде.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.

«Конечно, это хорошая новость. Мир наконец-то понимает, что они не могут без нас. Поэтому сейчас они начинают исправлять свои ошибки», — сказала Роднина.