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Ирина Роднина: «Мир наконец-то понимает, что они не могут без нас. Поэтому сейчас они начинают исправлять свои ошибки»

Ирина Роднина высказалась о возможном допуске российских фигуристов к Олимпиаде.

Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане. 

«Конечно, это хорошая новость. Мир наконец-то понимает, что они не могут без нас. Поэтому сейчас они начинают исправлять свои ошибки», — сказала Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
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