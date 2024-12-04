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Роднина о нарушениях ПДД Загитовой: «Правила и законы едины для всех граждан РФ. Популярность усугубляет ее положение»

Ирина Роднина высказалась о нарушениях ПДД Алиной Загитовой.

Ранее издание «Постньюс» сообщило, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова в 2024 году нарушила правила дорожного движения 197 раз. За все время владения авто у нее накопилось штрафов на 497 тысяч рублей.

«У нас правила единые для всех граждан Российской Федерации. Играет ли ее популярность роль в том, что ее больше обсуждают, чем других менее популярных людей? Это усугубляет ее положение.

Она тоже должна оставаться безнаказанной? Да, еще раз повторяюсь, у нас правила едины для всех граждан Российской Федерации без всяких исключений, без всяких усугублений. Особенно для популярных людей? Не знаю, особенно что, но факт остается фактом.

Она находится под более пристальным наблюдением из-за поклонников? Причем тут поклонники, молодой человек? Правила и законы едины для всех граждан РФ, поклонники тут не причем», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Роднина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
женское катание
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