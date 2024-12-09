Агент Ильи Малинина: «Слежу за российскими стартами. Как организовано, ведущие, оформление, динамика, конкуренция – все интересно и похвально»

Агент Ильи Малинина заявил, что ему интересно следить за российскими турнирами.

«Слежу, конечно, и за российскими стартами. Я за всеми соревнованиями стараюсь следить. Честное мнение – мне интересно следить. Как все организовано, ведущие, оформление стартов, динамика, конкуренция. Все интересно и похвально», – сказал Ари Закарян , который является агентом американского фигуриста Малинина.

Ранее Закарян назвал Международный союз конькобежцев (ISU) «закостенелой организацией», а также раскритиковал судейство на финале Гран-при в Гренобле.