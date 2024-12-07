Никита Володин: «В России у меня много хороших друзей. С Галлямовым созваниваемся постоянно»
Володин с 2023 года выступает за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе, они – бронзовые призеры чемпионата мира.
– В России к фигурному катанию много внимания, в Германии меньше. Вы не грустите из-за этого или вам наоборот так спокойнее?
– Понятно, что в Германии фигурное катание не так популярно, чем в России, но тем не менее, внимание к виду спорта есть – в прошлом году на чемпионате был полный стадион. Там огромная поддержка, люди приходят, болеют.
Мы хотим, чтобы фигурное катание было более популярным в Германии. Надеемся, наши победы помогут в этом, и родители будут больше приводить детей на каток. В Германии были легендарные спортсмены в фигурном катании. Алена Савченко для нас хороший пример, как можно идти к своей мечте и бороться до конца.
– Общаетесь с ребятами из России?
– Конечно, у меня там много хороших друзей. С Сашей Галлямовым созваниваемся постоянно, он мой хороший друг. Дима Евгеньев! Я слежу за их выступлениями, они за моими. Мы друг друга поздравляем. Безусловно, мы их ждем на международной арене, – сказал фигурист.
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