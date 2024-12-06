Минерва Фабьен Хазе: «Победить в этом году было гораздо сложнее, чем в прошлом. Мы чувствовали большее давление»
Минерва Фабьен Хазе поделилась впечатлениями от победы в финале Гран-при.
Хазе выступает за Германию в паре с Никитой Володиным. В 2023 году они также выиграли финал Гран-при по фигурному катанию.
«Мы невероятно счастливы. Победить в этом году было гораздо сложнее, чем в прошлом. В прошлом году не было никаких ожиданий, а в этом мы чувствовали гораздо большее давление», – сказала фигуристка.
«Мы хотим соревноваться с русскими, они нас мотивируют». Фигурный Гран-при за Германию выиграл... Никита Володин
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
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