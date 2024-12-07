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Володин о гражданстве Германии: «Занимаюсь немецким, чтобы в следующем мае начать сдавать тест. Все к получению паспорта спланировано с огромным запасом»

Володин заявил, что рассчитывает получить немецкое гражданство перед Олимпиадой.

Никита Володин выступает за Германию в паре с Минервой Фабьен Хазе с 2023 года. Пара второй раз подряд выиграла финал Гран-при. 

– Минерва так мило нам сказала перед вашим интервью: «Интервью на русском, я рада за него». Объясните, почему?

– Она чувствует больше, поэтому на пресс-конференции например говорила она, моя задача – поддерживать ее. Ну и, разумеется, на русском языке мне гораздо проще давать интервью, я более точно могу высказывать свои мысли.

Английский у меня базовый. Свой немецкий уже тоже могу назвать базовым. Скоро пойду на В1, потом будет тест языка на гражданство. Это непросто, но мы все успеваем, все пока получается. Занимаюсь часа четыре в неделю с репетиторами.

– Пять часов на хореографа, четыре часа на языковые курсы, плюс тренировки. Жить успеваете?

– Это будет после Олимпиады, ха-ха.

– История с получением гражданства перед Играми не заставляет вас нервничать?

– У нас все запланировано заранее. Я с мая занимаюсь немецким, чтобы уже в следующем мае начать сдавать тест. Все к получению паспорта спланировано с огромным запасом.

У меня хорошие репетиторы, чувствую результат, чувствую работу и уверен, что все получится и на льду, и с гражданством. Стараюсь все делать для этого по максимуму.

– Где вы тренируетесь?

– В Берлине. На базе Sport Forum. Это миниолимпийская деревня по типу Новогорска. Есть все условия – массажисты, физиотерапевты. Я там и живу.

Большая комната, большая общая кухня со всем необходимым. Даже с миксером, блендерами, духовкой. Гриль можно на улице пожарить! Комфортно себя чувствую и живу в трех минутах от катка, – сказал фигурист.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
Никита Володин
пары
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logoМатч ТВ
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